Трамп ответил на критику Байдена

"Самый худший президент в истории США - сонный Джо Байден - позволил миллионам преступников, среди которых множество убийц, наркоторговцев и людей, выпущенных из тюрем и психиатрических учреждений по всему миру, проникнуть в нашу страну через крайне опасную и плохо продуманную открытую границу."

Как передаёт Day.Az, об этом написал бывший президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети X.

Трамп также подчеркнул, что его задача - выдворить этих убийц и преступников с территории США.