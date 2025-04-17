https://news.day.az/world/1745435.html Трамп ответил на критику Байдена "Самый худший президент в истории США - сонный Джо Байден - позволил миллионам преступников, среди которых множество убийц, наркоторговцев и людей, выпущенных из тюрем и психиатрических учреждений по всему миру, проникнуть в нашу страну через крайне опасную и плохо продуманную открытую границу."
Трамп ответил на критику Байдена
"Самый худший президент в истории США - сонный Джо Байден - позволил миллионам преступников, среди которых множество убийц, наркоторговцев и людей, выпущенных из тюрем и психиатрических учреждений по всему миру, проникнуть в нашу страну через крайне опасную и плохо продуманную открытую границу."
Как передаёт Day.Az, об этом написал бывший президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети X.
Трамп также подчеркнул, что его задача - выдворить этих убийц и преступников с территории США.
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