В Азербайджане состоится захоронение останков трех шехидов, пропавших без вести в Карабахской войне

Стала известна дата захоронения останков еще трех шехидов, считавшихся пропавшими без вести во время I Карабахской войны и чья личность была установлена.

Как сообщили в четверг Day.Az в Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, церемонии захоронения останков шехидов состоятся 18 апреля этого года.