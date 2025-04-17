https://news.day.az/society/1745570.html В Азербайджане состоится захоронение останков трех шехидов, пропавших без вести в Карабахской войне - Дата Стала известна дата захоронения останков еще трех шехидов, считавшихся пропавшими без вести во время I Карабахской войны и чья личность была установлена.
В Азербайджане состоится захоронение останков трех шехидов, пропавших без вести в Карабахской войне - Дата
Стала известна дата захоронения останков еще трех шехидов, считавшихся пропавшими без вести во время I Карабахской войны и чья личность была установлена.
Как сообщили в четверг Day.Az в Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, церемонии захоронения останков шехидов состоятся 18 апреля этого года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре