В городе Шуша проходит I Культурный форум исламского мира

17 апреля в культурной столице Азербайджана городе Шуша проходит I Культурный форум исламского мира под названием "Сохранение и возрождение культурного наследия в постконфликтный период".

Как сообщает Day.Az, в открытии форума принимают участие международные эксперты, а также специалисты, работающие в области сохранения культурного наследия.

Основная цель форума - защита, восстановление и сохранение культурного наследия, разрушенного или находящегося под угрозой в регионах в постконфликтный период, а также укрепление сотрудничества в этой сфере между странами исламского мира.

В рамках Форума пройдут дискуссии на тему "Применение международных защитных механизмов на практике: примеры культурного наследия в Исламском мире в постконфликтный период". Во время панельной сессии участники представят успешные проекты по восстановлению, реализованные в различных странах, а также поделятся правовыми и институциональными подходами в этой сфере.

Следующая панель будет посвящена теме "Возрождение культурного наследия: технологии, инновации и цифровизация". Здесь будет обсуждаться роль современных технологий в документировании и сохранении наследия, включая возможности внедрения технологий искусственного интеллекта и 3D-моделирования.

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