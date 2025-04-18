Трамп назвал дату заключения сделки с Украиной по полезным ископаемым

Вашингтон и Киев заключат соглашение по украинским полезным ископаемым 24 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его спросили, будет ли документ подписан на нынешней неделе. "У нас есть сделка по минералам, которая, я полагаю, будет заключена в <...> следующий четверг, скоро. Я полагаю, что они собираются выполнить условия сделки, так что мы посмотрим", - отметил глава государства.

Затем у него поинтересовались подробностями подписания соглашения. "Я точно не знаю. Я попрошу [ответить министра финансов] Скотта [Бессента]. Что ты думаешь? Где и когда будет подписано [соглашение]?" - обратился Трамп к сидящему рядом с ним главе американского Минфина.

"Мы все еще работаем над деталями - ориентировочно 26 апреля", - сказал Бессент. У него поинтересовались, что входит в эту сделку. "По сути, это то, о чем мы договаривались ранее, но президент был здесь, у нас был меморандум о взаимопонимании. Мы сразу перешли к большой сделке", - подчеркнул министр. Он повторил, что сделка важна для Украины, и выразил уверенность, что Киев подпишет ее.