Автор: Лейла Таривердиева

Дружба с соседями - это залог не только стабильности отношений и здоровой атмосферы, не важно, о доме или регионе идет речь. Это залог успеха всех начинаний. Азербайджан всегда исходит из этой истины и потому выигрывал и продолжает выигрывать. А вместе с ним выигрывают его друзья, добрые соседи и соседи его добрых соседей. На открытии 12-го Глобального Бакинского форума Президент Ильхам Алиев так и сказал: помимо удачной географии, "у страны должны быть хорошие отношения с вашими соседями и соседями ваших соседей, чтобы иметь возможность реализовывать проекты в области энергетики, безопасности и транспортной связанности".

За небольшим исключением в лице Армении, у Азербайджана прекрасные отношения с его соседями и соседями своих соседей. И одним из ближайших и самых надежных всегда была Грузия.

Президент Грузии Михеил Кавелашвили совершил визит в Азербайджан. Важно подчеркнуть, что это был его первый официальный зарубежный визит после избрания на высокий пост. В январе свой первый зарубежный визит именно в Баку совершил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Хотя грузинский премьер приезжал в Баку и на СОР29, январский визит был его первым официальным визитом за рубеж после октябрьских выборов. В Азербайджане с большой гордостью и благодарностью восприняли то, какое значение придает Тбилиси нашей стране. Азербайджанская сторона - и руководство страны, и общество - тоже рассматривает Грузию как одного из важнейших стратегических партнеров и верных друзей.

"На протяжении веков наши народы жили в условиях мира, добрососедства, братства, так обстоит дело и сейчас. Межгосударственные отношения находятся на высоком уровне. Грузия и Азербайджан совместно реализовали многие важные проекты, которые имеют большое значение как для наших стран и народов, так и для более широкой географии. Естественно, политические отношения развиваются. Контакты на высоком уровне носят регулярный характер, политический диалог активен. То есть две дружественные, братские страны, в подлинном смысле слова, очень близки друг к другу и постоянно поддерживают друг друга в международных организациях", - сказал в своем заявлении для прессы после встречи с грузинским коллегой Президент Ильхам Алиев.

По данным статистики, за первые два месяца на 2 процента вырос товарооборот между нашими странами. Это хороший показатель, однако отношения между Азербайджаном и Грузией выражаются не в скучных цифрах статистики, а в конкретных делах с конкретными результатами.

Грузия - обязательный участник всех проектов, которые задумывались и осуществлялись Азербайджаном, либо с участием Азербайджана. Наши страны - неразрывно связанные звенья благодаря и близкому соседству, и взаимным интересам, и, что особо важно, взаимному доверию. Невозможно рассчитывать на успех там, где нет взаимного доверия. Особенно в таких масштабных проектах, в которых замешаны интересы не только нашего региона, но и более широкой географии.

Как отметил в своем заявлении Президент Ильхам Алиев, совместно реализуемые Азербайджаном и Грузией нефтегазовые проекты, нефте- и газопроводы, транспортно-коммуникационные проекты имеют поистине огромное значение и перекраивают транспортную и энергетическую карту и Южного Кавказа, и Евразийского региона. Глава государства подчеркнул, что энергетическая безопасность Европы невозможна без Азербайджана и Грузии. Азербайджан экспортирует природный газ в Европу через Грузию, основной экспортный трубопровод региона тоже доставляет азербайджанскую нефть покупателям по территории Грузии, две наши страны связаны также Средним коридором. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что "если сегодня мы говорим о проекте Среднего коридора на Южном Кавказе, то это - коридор, пролегающий через Азербайджан и Грузию".

"Установление мира и спокойствия на Южном Кавказе также является вопросом наших общих интересов, и здесь свой вклад вносят и Грузия, и Азербайджан. К сожалению, Южный Кавказ на многие годы превратился в арену конфликтов и войн. Надеюсь, что отныне черные страницы Южного Кавказа будут перевернуты и останутся в истории", - сказал Президент Азербайджана.

В свою очередь, Михеил Кавелашвили поднял очень важную сегодня для Грузии тему.

"Уверен, что наше общее будущее - это успешный, экономически сильный и процветающий регион Южного Кавказа, где наши народы смогут жить вместе, со своими обычаями и традициями, а не с так называемыми либеральными ценностями. К сожалению, в последнее время наши страны неоднократно становились объектом двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела иностранных сил. Несмотря на многочисленные усилия, мы решительно устраняем эти угрозы и обеспечиваем безопасность и стабильность региона", - заявил высокий гость, подчеркнув, что никакая третья страна не может знать лучше нас, что лучше для наших народов.

Напомним, что Азербайджан сразу и безоговорочно поддержал борьбу правящей партии Грузии за избавление страны от внешнего влияния и давления. Азербайджан сам прошел этот путь и лучше многих понимает соседа. Совершенно беспардонные попытки диктовать грузинскому народу, как и по каким принципам ему жить, когда-то делались и в отношении нашей страны. Но грузинская сторона в свое время слишком широко распахнула двери чуждым интересам, и потому ей сегодня сложнее выдворять "чужаков" за порог. На страну идет жесткое давление. После прихода в Белый дом Дональда Трампа, из этого процесса выпали США, но Евросоюз не сбавляет натиска. От правительства Грузии продолжают требовать аннулировать итоги якобы "недемократических" парламентских выборов и провести новые, причем под пристальным вниманием и наблюдением радетелей "демократии" и "прав человека".

Как и Азербайджан, Грузия оказалась неугодна в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Ей был предъявлен ультиматум: либо выполнить "рекомендации" ЕС, либо потерять право голоса в ПАСЕ. Грузия выбрала последнее. Как страна, выбравшая путь суверенитета и реальной независимости. Сегодня в ПАСЕ отсутствуют два ключевых государства региона, от чего проигрывает организация. И это при том, что Азербайджан и Грузия (в отличие от Армении) нужны Европе. Эта связка помогает европейцам поддерживать свою энергетическую безопасность. Эта связка помогла Европе не оказаться в изоляции после введения антироссийских санкций из-за войны в Украине. Сейчас начинается новый проект, в котором в единой связке участвуют две наши страны. Через Грузию в Европу пойдет азербайджанская электроэнергия, а в перспективе - и зеленая энергия Центральной Азии. Никаких других путей не существует. Точнее сказать, не существует других путей, которые были бы настолько стабильны, надежны и безопасны. Это касается доставки и энергоносителей, и грузов. Транспортные и энергетические коридоры Южного Кавказа не могли бы осуществиться без Азербайджана так же, как и без Грузии.

Европейские чиновники фактически подтачивают интересы самой Европы, пытаясь втискивать Баку и Тбилиси в чуждые им рамки. На примере Азербайджана европейские партнеры уже не раз убеждались, что иметь дело со страной, обладающей истинным суверенитетом, способной к самостоятельному развитию и принятию решений, куда выгоднее, чем с той же Арменией.

Азербайджан и Грузия всегда поддерживали друг друга в международных структурах. У них не только общие интересы, но долгие годы были схожими и проблемами. Тема территориальной целостности сплотила наши страны еще крепче. Азербайджан был рядом с Грузией в самые сложные для этой страны времена, не раз выручал в сложных ситуациях, несмотря на геополитические риски. Сегодня ЕС хочет наказать Грузию за непослушание, выдавив ее из региональных проектов и заменив Арменией. Но при этом не учитывается фактор Азербайджана, который не позволит так обойтись со своим другом и союзником. И чиновникам Евросоюзу придется с этим смириться. Своими заявлениями на прошедшем на днях в Университете АДА форуме Президент Ильхам Алиев дал это ясно понять.

Южный Кавказ - узловой регион, соединяющий по шву Европу с Азией. На этом поле связка Азербайджан-Грузия незаменима. И потому продуктивный диалог Баку и Тбилиси важен не только для двух наших стран, но и для всех, кто так или иначе заинтересован в сотрудничестве. Азербайджан и Грузия являются оплотами мира, безопасности, процветания и развития на Южном Кавказе. Эти две страны сохраняют традиционные семейные ценности, национальную культуру, достоинство и историческое наследие региона. Мудрость наших лидеров и народов позволила оградить регион от чуждых ценностей и разрушительных тенденций. Это тоже очень важно.

Как сказал на том же форуме в Университете АДА азербайджанский лидер, "нам фактически удалось превратить регион Южного Кавказа в стратегически важный. Это именно наша заслуга - заслуга Грузии и Азербайджана".