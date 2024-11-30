Тбилиси лишил Запад инструмента шантажа. Устоит ли Грузия?

Автор: Лейла Таривердиева

Новое правительство Грузии сделало решительный шаг к тому, чтобы оторвать страну от того "поводка", на котором ее пытались держать не один десяток лет. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия не отказывается от европейского курса, но приостанавливает начало переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. Кроме того, на тот же срок Грузия отказывается от любых бюджетных грантов от ЕС.

Этими решениями Тбилиси опередил европейцев и лишил их возможности шантажировать себя. В последние месяцы из Европы постоянно слышны угрозы остановить процедуру принятия Грузии, лишить ее финансирования и безвизового режима с ЕС. Теперь, когда Грузия больше не торопится в Евросоюз и отказывается от западных грантов, шантажисты лишились возможности использовать эти инструменты против грузинского правительства и Грузии. Единственно доступным и неоднократно испытанным на различных странах инструментом в руках "демократического мира" остались "цветные революции".

Два дня как в Тбилиси начались беспорядки. За годы независимости эта маленькая страна пережила не одну "революцию". Под управлением внешних дирижеров и финансистов поднимались толпы, правительства под давлением уходили в отставку, и на некоторое время наступало затишье, которое длилось до тех пор, пока новые власти не начинали делать чего-то, что не нравилось тем, кто считал Грузию своим вассалом. Страна оказалась на грани разрушения государственности, когда во время выполнения очередных инструкций Запада, осталась один на один с абсолютно несоразмерным с ней по масштабам и мощи противником. Но все когда-нибудь заканчивается. Закончился и лимит доверия к опекунам. Опекуны ничего не сделали для Грузии, лишь подкидывали денег и воспитывали. Как будто грузинский народ нуждается в чьем-то менторстве и подачках. У Грузии есть все возможности для того, чтобы строить благополучную экономику. Небольшая страна с небольшим населением и огромным туристическим потенциалом могла бы жить безбедно, если бы ее оставили в покое. Плюс к этому подключение к масштабным и беспрерывно растущим международным проектам. Что еще нужно?

Двадцатилетняя гонка за миражем Евросоюза только ослабила волю и дезориентировала. Беспорядки стали чуть ли не будничным делом, внешние интересанты управляли ситуацией в Грузии, действуя фактически против ее интересов. Пока сами грузины не положили этому конец. Несколько последних лет страна жила без "революций". При этом никто не отказывался от европейского миража - Грузия исправно шла за ним, все еще на что-то надеясь. Членство в ЕС так же исправно отдалялось.

То, что случилось с Украиной, многим открыло глаза. Эта страна оказалась в сложнейшей ситуации. Разрушена экономика, сократился человеческий ресурс. Она повелась на обещания мощной и всесторонней поддержки, вступив в противостояние с Россией, но Запад не сдержал слова. То ли понял, что развал России дело очень сложное и очень затратное, то ли кому-то нужно расчленение самой Украины. В любом случае, все было затеяно не ради территориальной целостности республики, Украина была лишь использована. А сегодня глава европейской дипломатии не может ответить украинцам на вопрос, будет ли ЕС продолжать поддерживать Киев, если Трамп откажется от поддержки. То есть ЕС уже в мыслях предал Украину, осталось только оформить это на бумаге.

Правительство Грузии не хочет такой судьбы для своей страны. Все же Грузия - это Кавказ со своим менталитетом и своим характером. Она не из тех, кто готов на все ради европейских иллюзий, как это делает, например, Армения (как известно, появившаяся на Кавказе совсем недавно). Едва на горизонте забрезжил мираж сине-звездного флага, армяне бросились за ним. Армения - это образование, которое не учится не только на своих, но даже на чужих ошибках. Страна дает себя использовать самыми, пардон, извращенными способами, думая, что если Грузия впала в немилость, то любимой женой в гареме станет она.

Премьер-министр Кобахидзе назвал "крайне оскорбительным шантаж, который некоторые европейские политики и бюрократы ведут в отношении Грузии на тему открытия переговоров". От Грузии, заявил он, "требуют не реформ, а шагов, которые означают отказ от достоинства".

Наглое и беспардонное вмешательство во внутренние дела другого государства является унижением его достоинства. Западные интересанты привыкли вести себя в Грузии как на собственной фазенде, поэтому сначала впали в шок, а потом в истерику, когда их выпроводили за дверь. Им, по большому счету, нет никакого дела до будущего Грузии и интересов грузинского народа, они хотят показать свою силу и заставить страну покориться. Свою силу Запад должен был демонстрировать в августе 2008 года, но отстранился, просто наблюдая за катастрофой.

Постоянно можно замечать попытки грубого вмешательства и желание указывать Тбилиси, что ему делать. Вспомним требования расторгнуть контракт с Китаем на строительство глубоководного порта Анаклия. Видите ли, сотрудничая с Китаем, Грузия помогает зарабатывать стране, которую не любит Запад. В Тбилиси, конечно, возмутились такой бесцеремонностью. Чтобы заставить Тбилиси отказаться от закона по иноагентам и от запрета на пропаганду ЛГБТ, Евросоюз позабыл вообще обо всяких приличиях, подключив к беспорядкам глав МИД нескольких стран, что является грубым нарушением дипломатического протокола и суверенитета страны. Такое неуважительное отношение к суверенитету грузинского государства вызвало реакцию, противоположную той, на которую рассчитывалось. Народ массово не поднялся. Сегодняшние беспорядки тоже не носят всенародного характера. Народ устал от революций и миражей. Кобахидзе посадил на место шантажистов, заявив, что "расширение Евросоюза в восточном направлении все равно не планируется, а с технической точки зрения от открытия переговоров до вступления необходимо всего полтора-два года". Так что представление с евроинтеграцией может подождать до 2028 года. Нужно прекратить эти игры и заняться развитием страны безо всяких нереалистичных программ-максимум.

Судя по тому, как резко сместился центр нелюбви и раздражения с нашей страны на Грузию, можно видеть, насколько взбешены бывшие опекуны. Европарламент уже состряпал заявление, в котором объявил парламентские выборы в Грузии нелегитимными и потребовал повторных выборов под "тщательным международным наблюдением" (!).

К наглости ЕП мы привыкли, теперь пришла очередь Грузии узнать, как это бывает, когда спускают с цепи "псов пропаганды". Азербайджан через все это прошел и только окреп. Главное - выстоять и не сломаться, не допустить очередной "революции", показать силу власти и государства. Когда толпа сваливает правительство - это не признак демократии и воли народа. Это признак хаоса. Кукловодам нужен хаос. Они привыкли дергать за веревочки и решать за другие народы их судьбу, а сегодня этих веревочек остается у них в руках все меньше.