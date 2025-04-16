https://news.day.az/politics/1745233.html Многовековая дружба и общая продуманная политика позволили нам правильно определить роль нашего региона - Президент Грузии Многовековая дружба между нашими странами и общая продуманная политика позволили нам правильно определить роль нашего региона. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Грузии Михеил Кавелашвили в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Многовековая дружба и общая продуманная политика позволили нам правильно определить роль нашего региона - Президент Грузии
Многовековая дружба между нашими странами и общая продуманная политика позволили нам правильно определить роль нашего региона.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Грузии Михеил Кавелашвили в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Уверен, что наше общее будущее - это успешный, экономически сильный и процветающий регион Южного Кавказа, где наши народы смогут жить вместе, со своими обычаями и традициями, а не с так называемыми либеральными ценностями", - отметил Президент Грузии.
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