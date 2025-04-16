Многовековая дружба и общая продуманная политика позволили нам правильно определить роль нашего региона

Многовековая дружба между нашими странами и общая продуманная политика позволили нам правильно определить роль нашего региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Грузии Михеил Кавелашвили в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Уверен, что наше общее будущее - это успешный, экономически сильный и процветающий регион Южного Кавказа, где наши народы смогут жить вместе, со своими обычаями и традициями, а не с так называемыми либеральными ценностями", - отметил Президент Грузии.