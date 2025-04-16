Президент Ильхам Алиев и Президент Михеил Кавелашвили выступили с заявлениями для прессы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Грузии Михеил Кавелашвили выступили с заявлениями для прессы, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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