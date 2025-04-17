Сбой в работе "Telegram"

Пользователи Telegram начали сталкиваться с неполадками в работе мессенджера.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего сбои на популярных онлайн-платформах.

Согласно информации ресурса, по состоянию на 20:24 по бакинскому времени, в течение последнего часа о проблемах сообщили 3 420 человек, а общее число жалоб за сутки достигло 4 695.

Большинство пользователей (51%) указали на сбои в работе мобильного приложения. Ещё 23% сообщили о проблемах с уведомлениями, 20% - о нарушениях в работе веб-версии, 4% - о полном отказе сервиса, а менее 1% - о сбоях в личном кабинете.

Уже к 20:27 количество обращений выросло до 6 883, что говорит о масштабности проблемы.