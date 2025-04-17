https://news.day.az/world/1745434.html Гросси призвал Иран к сотрудничеству с МАГАТЭ Тегеран должен сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы доказать мирный характер своей ядерной программы. Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после встречи с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.
Гросси призвал Иран к сотрудничеству с МАГАТЭ
Тегеран должен сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы доказать мирный характер своей ядерной программы.
Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после встречи с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.
"Сотрудничество с агентством необходимо, чтобы предоставить убедительные доказательства, говорящие о мирном характере ядерной программы Ирана в момент, когда так требуется дипломатия", - написал он в соцсети X.
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