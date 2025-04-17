Гросси призвал Иран к сотрудничеству с МАГАТЭ

Тегеран должен сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы доказать мирный характер своей ядерной программы.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после встречи с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

"Сотрудничество с агентством необходимо, чтобы предоставить убедительные доказательства, говорящие о мирном характере ядерной программы Ирана в момент, когда так требуется дипломатия", - написал он в соцсети X.