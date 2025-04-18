Стрельба в США

В результате стрельбы на территории кампуса Университета штата Флорида в Таллахасси, США, погибли пять человек, ещё четверо получили ранения.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал WFTV.

По предварительным данным, неизвестный открыл огонь на территории учебного заведения. Личность стрелка и его местонахождение пока официально не подтверждены. Очевидцы утверждают, что вооружённый мужчина был замечен, когда покидал кампус после инцидента.

Пострадавших доставили в больницы, о состоянии раненых пока не сообщается. В целях безопасности все близлежащие школы были закрыты. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, территория университета оцеплена.