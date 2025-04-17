В Баку сильный ветер повалил сотни деревьев

В Баку и на территории Абшеронского полуострова коммунальные службы уже второй день продолжают работать в усиленном режиме из-за сильного ветра и ливней, прошедших накануне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Объединение озеленительного хозяйства города, непогода, начавшаяся 15 апреля, сопровождалась ураганным ветром с порывами до 90 км/ч. В результате были повалены 368 деревьев, еще более чем у 55 деревьев зафиксированы повреждения ветвей в различных районах столицы.

Отмечается, что климатические особенности почвы в Баку, относящейся к зоне полупустынь с тонким грунтовым слоем, негативно влияют на развитие корневой системы деревьев. Это, в сочетании с ливневыми осадками и сильным ветром, снижает их устойчивость. Кроме того, значительная часть пострадавших деревьев была посажена в 1960-1970-х годах, и их возраст также стал фактором риска.

Сотрудники озеленительного хозяйства проводят работы по уборке упавших деревьев, обрезке поврежденных ветвей и очистке территорий. Параллельно осуществляется агротехнический уход за пострадавшими деревьями: устанавливаются подпорки для повышения устойчивости, проводится восстановление. Мобильные группы продолжают работу в усиленном режиме по всему городу.