Лица, уклоняющиеся от первичной постановки на воинский учет, будут штрафоваться

Увеличивается размер штрафа за неявку без уважительных причин призывников и военнообязанных на действительную военную службу, медицинский осмотр (медицинское освидетельствование), для прикрепления к воинским частям и в соответствующий орган исполнительной власти в связи с участием в соответствующих сборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к Кодексу об административных проступках, утвержденной указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно Кодексу, за исключением уклонения от первоначальной постановки на воинский учет, за неявку без уважительных причин призывников и военнообязанных на действительную военную службу, медицинский осмотр (медицинское освидетельствование), для прикрепления к воинским частям и в соответствующий орган исполнительной власти в связи с участием в соответствующих сборах будет налагаться штраф в размере от трехсот до пятисот манатов, или, в зависимости от обстоятельств дела, от ста шестидесяти до двухсот сорока часов общественных работ с учетом личности виновного. Если лицо, совершившее данное административное правонарушение, явится в орган (учреждение), определённый соответствующим органом исполнительной власти до принятия судебного решения, оно будет освобождено от административной ответственности.

Также увеличен штраф за уклонение от первоначальной постановки на воинский учет. Штраф за неявку граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, в соответствующий орган исполнительной власти в срок, указанный в личном призывном листе, без уважительных причин, повышен с 30 до 100 манатов.

Глава государства утвердил закон в связи с исполнением соответствующего указа.