https://news.day.az/society/1745705.html МЧС завершило откачку воды и эвакуацию людей в ряде районов - ФОТО - ВИДЕО Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают проводить мероприятия по устранению последствий, вызванных обильными осадками. Как сообщили Day.Az в МЧС, на ряде территорий уже завершены работы по откачке воды, эвакуации населения, а также по извлечению автомобилей, оказавшихся в паводковых водах.
МЧС завершило откачку воды и эвакуацию людей в ряде районов - ФОТО - ВИДЕО
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают проводить мероприятия по устранению последствий, вызванных обильными осадками.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на ряде территорий уже завершены работы по откачке воды, эвакуации населения, а также по извлечению автомобилей, оказавшихся в паводковых водах.
В настоящее время в Баку и в ряде районов страны, включая Хызынский, Хачмазский, Шабранский, Сиязанский, Губинский, Евлахский и Сальянский, продолжаются работы по отведению воды с затопленных участков и осуществляются другие меры, направленные на обеспечение безопасности.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре