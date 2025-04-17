МЧС завершило откачку воды и эвакуацию людей в ряде районов

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают проводить мероприятия по устранению последствий, вызванных обильными осадками.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на ряде территорий уже завершены работы по откачке воды, эвакуации населения, а также по извлечению автомобилей, оказавшихся в паводковых водах.

В настоящее время в Баку и в ряде районов страны, включая Хызынский, Хачмазский, Шабранский, Сиязанский, Губинский, Евлахский и Сальянский, продолжаются работы по отведению воды с затопленных участков и осуществляются другие меры, направленные на обеспечение безопасности.