Китай оказался под угрозой дефицита запчастей для Boeing

Запрет китайских властей в рамках торговой войны с США на покупку самолетов и комплектующих у американской корпорации Boeing может привести к тому, что национальные перевозчики столкнутся с проблемами в обслуживании уже имеющихся в их распоряжении лайнеров. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Официальные лица КНР опровергают такое распоряжение, однако его подтверждают сразу несколько собеседников агентства. По их словам, в ближайшее время дефицит авиакомпаниям не грозит из-за накопленных запасов, но пополнять их будет негде. Кроме того, возникает проблема с покупкой новых самолетов.

Мощности европейского производителя Airbus ограничены. Компания в последние годы значительно опережала Boeing по выпуску, но полностью заменить его на китайском рынке пока не в состоянии. Китай разрабатывает и свои самолеты, но двигатели для них приобретаются, в том числе, в США, так что их тоже нельзя считать надежной заменой.

Отдельные аналитики предполагают, что запрет на поставки со стороны Пекина стал частью переговорной тактики и не может затянуться, потому что зависимость слишком велика.

Президент США Дональд Трамп, инициировавший торговую войну со всем миром и в качестве главной цели выбравший Китай, возмутился отказом Пекина от большой сделки по Boeing, заключенной во время его первого срока. Он призвал китайские власти связаться с ним, чтобы начать переговоры по урегулированию противостояния.