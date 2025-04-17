Азербайджанская диаспора выразила протест против армянского минного террора

Азербайджанская диаспора, действующая в разных странах, не осталась равнодушной в связи с минными инцидентами 6 и 7 апреля в Агдамском и Джебраильском районах, в результате которых погиб 1 военнослужащий, а четверо гражданских лиц, в том числе несовершеннолетние, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в отправке писем протеста активное участие приняли Интеграционный центр Америка-Азербайджан (США), Американо-азербайджанская федерация молодежи, Общество британских азербайджанцев Англии, Азербайджанское студенческое общество Имперского колледжа Лондона, Азербайджанское студенческое общество Глазго в Шотландии, Азербайджанское общество искусства и культуры "Ветен" в Канаде, Азербайджанское культурное общество Альберты и Азербайджанский культурный центр в Израиле.

Письма с протестами были направлены в такие международные агентства, как Международный комитет Красного Креста, Консультативная группа США по разминированию, Служба ООН по вопросам разминирования, Amnesty International, Human Rights Watch, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Программа развития ООН, Совет по правам человека, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также членам Ассоциации объединенных наций Канады и в Палату общин Соединенного Королевства.

В письмах протеста было отмечено, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы, установленные Арменией на территории Азербайджана, продолжают представлять серьезную угрозу для жизни людей. Был резко осужден отказ Армении предоставить точные карты минных полей. Мировое сообщество и международные организации были призваны оказать в связи с этим давление на Армению.