Германия разместила войска за рубежом

Германия впервые с 1945 года разместила военный контингент за пределами страны - в Литве, на полигонах Руднинкай и Казлу-Руда вблизи границ с Беларусью и Калининградской областью. Об этом сообщило министерство обороны Литвы, отметив расширение зон учений почти втрое, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Оба полигона имеют советское прошлое: Руднинкай был закрыт в 1993-м, но реактивирован на фоне роста напряженности. Казлу-Руда функционирует как тренировочная база с 1970-х, теперь стрельбище находится в 50-60 км от Калининграда.

К 2027 году здесь планируется развернуть бронетанковую бригаду бундесвера численностью 5 тыс. военных. Сейчас в Литве дислоцировано 150 немецких солдат, к концу 2025-го их число увеличится до 500.

"Задача бригады - защита восточного фланга НАТО. Это ответ на текущие геополитические вызовы", - заявили в литовском Минобороны.