https://news.day.az/economy/1745614.html Словенский бизнес приглашен к участию в восстановлении и реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура Приглашаем наших словенских бизнес-партнеров принять активное участие в восстановительных и реконструкционных работах в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах Азербайджана, рассмотреть инвестиционные проекты.
Словенский бизнес приглашен к участию в восстановлении и реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура
Приглашаем наших словенских бизнес-партнеров принять активное участие в восстановительных и реконструкционных работах в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах Азербайджана, рассмотреть инвестиционные проекты.
Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня на азербайджано-словенском бизнес-форуме в Баку, сообщает Day.Az.
"Говоря о всестороннем развитии между Азербайджаном и Словенией, конечно, нельзя не упомянуть о потенциале туристического сектора. Богатое культурное наследие, завораживающая природа и древние памятники обеих стран делают их привлекательными в качестве туристического направления", - добавил он.
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