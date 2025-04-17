Словенский бизнес приглашен к участию в восстановлении и реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура

Приглашаем наших словенских бизнес-партнеров принять активное участие в восстановительных и реконструкционных работах в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах Азербайджана, рассмотреть инвестиционные проекты.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня на азербайджано-словенском бизнес-форуме в Баку, сообщает Day.Az.

"Говоря о всестороннем развитии между Азербайджаном и Словенией, конечно, нельзя не упомянуть о потенциале туристического сектора. Богатое культурное наследие, завораживающая природа и древние памятники обеих стран делают их привлекательными в качестве туристического направления", - добавил он.