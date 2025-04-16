США положили конец «армянской демократии»

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Над "армянской демократией" нависла серьезная опасность. Государственный департамент США отменил выделение иностранной помощи ряду стран на общую сумму 215 млн. долларов. Об этом сообщил департамент госэффективности Соединенных Штатов (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, в соцсети X.

"Сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму 215 млн. долларов", - говорится в сообщении.

Среди программ, лишившихся финансирования, и "Продвижение демократической культуры" в Армении, на которую был выделен грант в 2 млн. долларов.

Как же теперь будет, а? Чтобы развивать демократическую культуру, Армении зачем-то понадобились два миллиона. И не драмов, а долларов. Бесплатной "демократия" не бывает. Денег лишилась не пресловутая армянская демократия, которой козыряет Ереван, а лица, подкармливавшиеся для поддержания "западного выбора" Армении. Страна от поступления американских долларов демократичнее не становилась, однако определенным кругам было необходимо подпитывать наших соседей, чтобы те мутили воду в регионе. Новая администрация ставит перед собой другие задачи, и "демократизация" Армении или кого-то еще больше не входит в приоритеты Вашингтона.

Одним словом, "островку демократии" на Южном Кавказе крышка. Когда-то таким островком на Западе называли Грузию, но после того, как Тбилиси вырвался из-под диктаторской опеки Евросоюза, эта страна была причислена к "антидемократическим". Бедняжка Армения оказалась окружена сплошными "диктатурами". А теперь еще осталась без двух миллионов баксов.

Если серьезно, то все эти миллионы, выделявшиеся Штатами под предлогом развития медиа и демократии, были легализованной взяткой. Во всяком случае, это было так, когда дело касалось постсоветского пространства. В эти суммы оценивалась лазейка для внешнего вмешательства в дела той или иной страны и возможность влиять на внутреннюю ситуацию посредством "демократической" демагогии.

Мда, теперь Армении придется строить демократию за бесплатно. А кому это нужно, если не платят?