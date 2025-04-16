Завершился официальный визит Президента Грузии в Азербайджан

16 апреля завершился официальный визит Президента Грузии Михеила Кавелашвили в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Грузии Михеила Кавелашвили в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.