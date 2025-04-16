https://news.day.az/politics/1745400.html Завершился официальный визит Президента Грузии в Азербайджан - ФОТО 16 апреля завершился официальный визит Президента Грузии Михеила Кавелашвили в Азербайджанскую Республику. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Завершился официальный визит Президента Грузии в Азербайджан - ФОТО
16 апреля завершился официальный визит Президента Грузии Михеила Кавелашвили в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Грузии Михеила Кавелашвили в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.
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