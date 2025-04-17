Обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Словакией - ФОТО
В рамках официального визита в Словацкую Республику первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и возглавляемая им делегация посетили компанию оборонной промышленности этой страны.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
После того, как азербайджанской делегации был представлен брифинг о деятельности компании, производимых вооружениях и продукции военного назначения, были обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Словакией, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
В тот же день азербайджанская делегация посетила Военно-технический испытательный институт Загорье и Учебный центр Вооруженных сил Словакии.
Азербайджанской делегации была предоставлена подробная информация о деятельности института, продемонстрирована военная техника, находящаяся на вооружении.
Затем была представлена информация о деятельности Учебного центра Вооруженных сил, обсуждены вопросы безопасности, представлен брифинг о развитии Вооруженных сил Словакии.
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