https://news.day.az/society/1745514.html В Шабране в реке обнаружены тела двух человек В МЧС 16 апреля поступило обращение с просьбой оказать помощь в извлечении тел двух человек, утонувших в реке Шабранчай в селе Хялфяляр Шабранского района. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, к месту были привлечены водолазы-спасатели Службы государственного контроля за малыми судами и спасения на водах МЧС.
В Шабране в реке обнаружены тела двух человек
В МЧС 16 апреля поступило обращение с просьбой оказать помощь в извлечении тел двух человек, утонувших в реке Шабранчай в селе Хялфяляр Шабранского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, к месту были привлечены водолазы-спасатели Службы государственного контроля за малыми судами и спасения на водах МЧС.
В результате проведённых мероприятий тела двух человек были извлечены из воды.
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