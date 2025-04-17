В Шабране в реке обнаружены тела двух человек

В МЧС 16 апреля поступило обращение с просьбой оказать помощь в извлечении тел двух человек, утонувших в реке Шабранчай в селе Хялфяляр Шабранского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, к месту были привлечены водолазы-спасатели Службы государственного контроля за малыми судами и спасения на водах МЧС.

В результате проведённых мероприятий тела двух человек были извлечены из воды.