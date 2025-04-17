Необычная причина возгорания двигателя самолета в США

Летевший из американского Денвера в Канаду самолет Boeing 737 вскоре после взлета совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя, в который попал кролик, передает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, инцидент произошел в самолете с 159 пассажирами на борту, который направлялся в Эдмонтон. Кролик каким-то образом попал в правый двигатель до взлета. После ЧП лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета.