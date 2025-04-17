https://news.day.az/economy/1745446.html Назван объем экспорта овощей из Азербайджана В январе-марте 2025 года объем экспорта овощей из страны на традиционные зарубежные рынки вырос на 4,9 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Как сообщили Day.Az в минсельхозе Азербайджана, за указанный период было экспортировано 42,1 тысячи тонн овощей на общую сумму 48 миллионов долларов США.
Назван объем экспорта овощей из Азербайджана
В январе-марте 2025 года объем экспорта овощей из страны на традиционные зарубежные рынки вырос на 4,9 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Как сообщили Day.Az в минсельхозе Азербайджана, за указанный период было экспортировано 42,1 тысячи тонн овощей на общую сумму 48 миллионов долларов США.
Экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе овощной продукции, на зарубежные рынки продолжается.
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