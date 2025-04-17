Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов завершились все четвертьфинальные противостояния.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, лондонский "Арсенал" прошел мадридский "Реал", миланский "Интер" одолел мюнхенскую "Баварию", парижский "ПСЖ" прошел бирмингемскую "Астон Виллу", а каталонская "Барселона" одолела дортмундскую "Боруссию".

В полуфинале "Арсенал" сыграет с "ПСЖ", а "Интер" померится силами с "Барселоны". Полуфиналы будут состоять из двух матчей. Первые игры состоятся 29-30 апреля. Ответные игры пройдут 6-7 мая.

Финал состоится 31 мая в Мюнхене.

Действующим победителем турнира является мадридский "Реал". В финальном матче "сливочные" одолели дортмундскую "Боруссию". Встреча, которая прошла на лондонском стадионе "Уэмбли", завершилась со счетом 2:0.

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