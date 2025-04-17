Азербайджан и Сербия провели обсуждения по перспективным вопросам

Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Намиг Исламзаде встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим ВВС и ПВО Сербии генерал-майором Бране Крняйичем.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей на встрече, состоявшейся на Центральном командном пункте ВВС, генерал-лейтенант Н.Исламзаде выразил удовлетворение видеть их в нашей стране.

Стороны проанализировали текущее состояние работ, проводимых в сфере ВВС обеих стран, состоялись широкие обсуждения предстоящих задач.

По завершении встречи сербская делегация была проинформирована о направлении деятельности и задачах командного пункта, построенного в соответствии с современными стандартами и оснащенного передовыми системами управления.

В заключение были даны ответы на интересующие гостей вопросы.