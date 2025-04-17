https://news.day.az/economy/1745588.html

Словения проявляет значительный интерес к Среднему коридору

Средний коридор, соединяющий Восток и Запад, представляет значительный интерес для Словении. Как сообщает Day.Az, об этом сказала министр иностранных дел Республики Словения Таня Файон на пресс-конференции в Баку. Новость обновляется