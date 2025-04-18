Пожар в жилом доме в Гяндже

В городе Гянджа произошел пожар в жилом доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в Гяндже на втором этаже двухэтажного жилого здания в квартире общей площадью 70 м² на балконе загорелись деревянные элементы крыши на площади 4 м².

Пожар был потушен подразделениями противопожарной службы. Остальная часть квартиры не пострадала от огня.