https://news.day.az/society/1745736.html Пожар в жилом доме в Гяндже В городе Гянджа произошел пожар в жилом доме. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в Гяндже на втором этаже двухэтажного жилого здания в квартире общей площадью 70 м² на балконе загорелись деревянные элементы крыши на площади 4 м². Пожар был потушен подразделениями противопожарной службы.
Пожар в жилом доме в Гяндже
В городе Гянджа произошел пожар в жилом доме.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в Гяндже на втором этаже двухэтажного жилого здания в квартире общей площадью 70 м² на балконе загорелись деревянные элементы крыши на площади 4 м².
Пожар был потушен подразделениями противопожарной службы. Остальная часть квартиры не пострадала от огня.
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