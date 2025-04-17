Великобритания испытала новое радиоволновое оружие

В Великобритании провели успешное испытание нового радиоволнового оружия. В Министерстве обороны королевства сообщили, что оно может практически одномоментно нейтрализовать рой дронов. Сообщение опубликовано на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это оружие потенциально может помочь в защите против угроз, связанных с беспилотниками, на фоне изменения характера ведения войн", - говорится в сообщении. Отмечается, что это вооружение представляет собой тип оружия направленной радиочастотной энергии.

Как указали в ведомстве, на исследования и разработки в области радиочастотного оружия было потрачено более 40 миллионов фунтов стерлингов. В Минобороны Британии предполагают, что в будущем такое вооружение может стать дополнением к традиционным системам противовоздушной обороны на основе ракет.

При этом подчеркивается, что оружие способно противодействовать даже тем угрозам, которые не могут заглушить системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).