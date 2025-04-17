https://news.day.az/sport/1745437.html «Реал» вылетел из Лиги чемпионов - ВИДЕО "Реал" вылетел из Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ответная встреча с "Арсеналом" состоялась в среду, 16 апреля, в Мадриде. Игра завершилась победой англичан со счетом 2:1. У гостей забитыми мячами отметились Букайо Сака и Габриэл Мартинелли. У хозяев единственный гол на счету Винисиуса Жуниора.
«Реал» вылетел из Лиги чемпионов - ВИДЕО
"Реал" вылетел из Лиги чемпионов сезона-2024/2025.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ответная встреча с "Арсеналом" состоялась в среду, 16 апреля, в Мадриде. Игра завершилась победой англичан со счетом 2:1. У гостей забитыми мячами отметились Букайо Сака и Габриэл Мартинелли. У хозяев единственный гол на счету Винисиуса Жуниора.
В первом матче "Реал" потерпел разгромное поражение - 0:3. Таким образом, по итогам двух игр (5:1) в полуфинал Лиги чемпионов прошел "Арсенал".
Ранее определились еще три полуфиналиста турнира. Ими стали ПСЖ, "Барселона" и "Интер".
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