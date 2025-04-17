"Азеррейл" и "Абшерон" на пути к финалу

Сегодня завершится полуфинальный этап Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что финалисты определятся в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

"Азеррейл" сыграет с "Национальной Академией Авиации". "Гянджа" попытается взять реванш у "Абшерона".

Отметим, что этот этап продлится до двух побед. Если после двух игр команды одержат по одной победе (и при равенстве очков), победитель финала определится в Золотом сете.

Высшая лига (женщины)

Вторые игры

17 апреля

15:00. "Азеррейл" - "Национальная Академия Авиации"

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Первая игра - 3:2

17:00 "Гянджа" - "Абшерон"

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Первая игра - 1:3