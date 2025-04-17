"Азеррейл" и "Абшерон" на пути к финалу
Сегодня завершится полуфинальный этап Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что финалисты определятся в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.
"Азеррейл" сыграет с "Национальной Академией Авиации". "Гянджа" попытается взять реванш у "Абшерона".
Отметим, что этот этап продлится до двух побед. Если после двух игр команды одержат по одной победе (и при равенстве очков), победитель финала определится в Золотом сете.
Высшая лига (женщины)
Вторые игры
17 апреля
15:00. "Азеррейл" - "Национальная Академия Авиации"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
Первая игра - 3:2
17:00 "Гянджа" - "Абшерон"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
Первая игра - 1:3
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