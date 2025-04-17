В Азербайджане выросло производство алюминиевых изделий

В январе-марте этого года в Азербайджане было произведено 9,024 тыс. тонн алюминиевых изделий.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, по сравнению с тем же периодом 2024 года производство алюминиевых изделий в стране увеличилось на 856 тонн, или на 5,8%.

По состоянию на 1 апреля текущего года запасы готовой продукции составили 3,3 тыс. тонн.

Отметим, что в сфере металлургической промышленности и производства готовых металлических изделий в январе-марте 2025 года в Азербайджане было произведено продукции на 285,6 млн манатов, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдалось снижение производства продукции металлургической промышленности на 8%, а в сфере производства готовых металлических изделий - на 18,1%.

За январь-март 2025 года производство медной проволоки в металлургической промышленности сократилось на 90,3%, производство стального литья - на 11,5%, а производство изделий из металла в области производства готовых металлических изделий - на 40,3%.