Между компаниями Азербайджана и Словении достигнуты предварительные договоренности

Предварительные договоренности между компаниями Азербайджана и Словении уже достигнуты.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку.

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