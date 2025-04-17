https://news.day.az/economy/1745580.html Между компаниями Азербайджана и Словении достигнуты предварительные договоренности Предварительные договоренности между компаниями Азербайджана и Словении уже достигнуты. Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку. Новость обновляется
Между компаниями Азербайджана и Словении достигнуты предварительные договоренности
Предварительные договоренности между компаниями Азербайджана и Словении уже достигнуты.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку.
Новость обновляется
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