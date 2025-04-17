https://news.day.az/economy/1745580.html

Между компаниями Азербайджана и Словении достигнуты предварительные договоренности

Предварительные договоренности между компаниями Азербайджана и Словении уже достигнуты. Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку. Новость обновляется