В Евросоюзе отложили запрет на СПГ из России

В Евросоюзе отказались от запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках будущих санкций. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Европейские чиновники уточнили, что от идеи отказались из-за сопротивления со стороны руководств ряда стран-членов ЕС. Власти испытывают неуверенность в альтернативных источниках энергии, а также хотят сохранить более сильную позицию в переговорах с США.

Сейчас Еврокомиссия намерена составить новую "дорожную карту" постепенного отказа Евросоюза от российских энергоресурсов к 2027 году. Предполагается, что документ будет опубликован 6 мая: возможно, в него включат такие ограничения, как тарифы и квоты.