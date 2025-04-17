При поддержке Банка АВВ в Университете ADA началась новая "Неделя карьеры", которая продлится до 23 апреля. Мероприятие направлено на ознакомление студентов и выпускников с рынком труда нашей страны и существующими возможностями для карьерного роста.

В рамках ежегодной "Недели Карьеры" участвуют представители ведущих учреждений. Студенты и выпускники университета имеют возможность познакомиться с ними и установить деловые контакты.

На открытии "Недели Карьеры" выступил Первый Заместитель Председателя Правления Банка АВВ Ильхам Габибуллаев. Он рассказал студентам о карьерном пути в банковском секторе. Также дал полезные советы для молодых людей, желающих работать в этой сфере.

Более 20 учреждений участвуют в "Неделе Карьеры", организованной при партнерской поддержке Банка АВВ. В ближайшие дни студенты смогут прослушать интересные презентации от представителей этих учреждений и получить ценную информацию, которая поможет им в планировании их будущей карьеры.

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