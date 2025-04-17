США нанесли более 20 ударов по Йемену

Вооруженные силы США нанесли более 20 ударов по территории Йемена, которую контролируют хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah.

По его сведениям, массированным атакам подверглись йеменская столица Сана, а также провинции Саада и Эль-Джауф. Согласно заявлению министерства здравоохранения в сформированном хуситами правительстве, один мирный житель погиб в результате ударов по кварталу Эн-Нахда в йеменской столице.

Как утверждают источники телеканала Al Hadath, американские войска атаковали военные объекты хуситов. Одной из основных целей стал тренировочный лагерь повстанцев в районе Эль-Хафа, расположенном в восточных окрестностях Саны. Кроме того, ударам подверглись подразделения хуситов, дислоцированные в районе Эль-Хазм в провинции Эль-Джауф.

После обострения конфликта в Газе в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения хуситов прекратились после введения режима прекращения огня в Газе в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начала марта мятежники сначала заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова начали предпринимать попытки атаковать объекты на территории Израиля с помощью ракет.

15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение "Ансар Аллах" совершило серию атак на американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники. Информации о повреждениях корабля в результате ударов не поступало.