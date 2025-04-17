Армения должна доказать, что не страдает болезнью реваншизма

Мы привыкли к противоречивым заявлениям Еревана, но в последних высказываниях Никола Пашиняна можно проследить одну логическую линию. Он ясно дал понять, что Армения зависит от внешних акторов.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог и историк Ризван Гусейнов.

Армения, отметил он, вроде хочет мира, но внешние акторы в лице Франции, других стран и политических кругов не дают ей прийти к тому формату мирного договора, который учитывал бы новый региональный расклад, фактор и роль Азербайджана.

"Фактически, мирный договор превращается в предмет некоего торга, и Армения его не может избежать, потому что зависит от внешних акторов, которые диктуют ей поведение. Заявления Пашиняна еще раз это доказывают", - сказал политолог.

Армения заинтересована в том, чтобы сохранить свою территориальную целостность, а для этого, однозначно, нужен мирный договор, отметил Гусейнов. Понимая это, армянская сторона, тем не менее, идет на провокации. По мнению нашего собеседника, Пашинян прекрасно знает, кто виновен в провокациях на условной границе.

"Ранее Пашинян сам не раз намекал на то, что полностью контролирует Минобороны и условную границу с Азербайджаном. На армянской стороне границы размещены отряды "Еркрапа", подчиняющиеся внешним силам, другие подобные формирования, которые обслуживают внешние интересы и, соответственно, нацелены на срыв мирного договора.

Пашинян думает, что заботится об интересах Армении. На самом деле Армения заинтересована в том, чтобы сохраниться как государство в нашем регионе. А для этого ей, однозначно, необходим устойчивый мир с Азербайджаном. Тут речь больше должна идти о наших интересах, потому что сосед не дает никаких гарантий, что полностью откажется от территориальных претензий к Азербайджану и в будущем не будет предпринимать попыток реванша. Поэтому Баку настаивает на изменениях в армянскую Конституцию и прочих шагах, которые закрепят юридически, законодательно на уровне и Основного закона, что Армения отказывается от реваншистских планов. Это не каприз, а необходимость, вытекающая из реалий. Армения должна доказать, что ее политический истеблишмент не страдает болезнью реваншизма. "Справкой" об излечении будут как раз изменения в Конституцию.

Баку не пойдет на подписание мирного договора без таких гарантий и не станет жертвовать своей безопасностью.

В мире есть примеры, когда воевавшие страны после завершения войны устанавливали отношения, не подписав при этом мирного договора. Не думаю, что отсутствие такого соглашения может быть препятствием для реализации совместных проектов, в частности проекта Зангезурского коридора. Для строительства этого коридора не обязательно устанавливать дипломатические отношения, достаточно того, что это обязательство Армении, взятое на себя согласно трехстороннему документу от 10 ноября 2020 года", - сказал Ризван Гусейнов.

Лейла Таривердиева