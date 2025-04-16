"Параллельные" миры Армении

Автор: Лейла Таривердиева

Выступая в понедельник в парламенте, армянский премьер заявил, что Вооруженные силы Азербайджана "практически ежедневно нарушают режим прекращения огня на границе с Арменией, осуществляя неприцельную стрельбу". Обвинения из Баку в адрес Армении он напрочь отверг, назвав их ложными, и обвинил нас в якобы пропаганде войны, а также - внимание! - в проблемах с дисциплиной в Азербайджанской армии....

Пашинян в своем амплуа и снова пытается валить с больной головы на здоровую. Он хочет сбросить ответственность за эскалацию с Армении на Азербайджан, сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

"Азербайджан уже целый месяц ставит вопрос о том, что с армянской стороны осуществляется тот самый неприцельный огонь, в котором Пашинян обвиняет нас. Есть видео, доказывающие неадекватное поведение армянских военнослужащих с оружием на границе. Вместо того, чтобы расследовать эти случаи и принять меры, Пашинян пытается обвинить Азербайджан.

Армения играет с огнем. Ранее Баку уже предупреждал, что в случае, если с нашей стороны в результате этих армянских провокаций будут раненые или погибшие, другая сторона не останется без возмездия. Пашиняну лучше не доводить дело до крайности. К сожалению, он всегда действует по одному сценарию - доводит ситуацию до крайности, а потом начинает юлить, поскуливать и искать возможность выпутаться. Я не вправе давать советы премьер-министру Армении, но пусть оглянется и еще раз вспомнит, чем заканчиваются подобные действия для Армении", - сказал азербайджанский политолог.

Никол Пашинян придерживается того мнения, что параллельность в действиях и заявлениях - прекрасный способ сбросить с себя обвинения и избавиться от необходимости решать проблему. Так он поступает практически во всех случаях, когда оказывается перед трудным выбором между спасением Армении и спасением политического реноме.

Впрочем, дело не только в Пашиняне, живущем в некоем параллельном мире. Попытки "затоптать" противника встречными обвинениями практиковались Ереваном всегда. Учитывая, что западное и российское сообщество, как правило, всегда прислушивалось к армянским нарративам, обвинениям в адрес Баку часто удавалось устранить эффект от обвинений в адрес Еревана. На тот же эффект рассчитывают и нынешние власти. Вспомним истерики армянской пропаганды времен войны о якобы разбомбленных детсадах и обстрелянных школах, поднимавшиеся всякий раз, когда Азербайджан обвинял Ереван в обстрелах мирных городов и убийствах гражданского населения. А чего стоят "задокументированные факты этнических чисток и геноцида" в Карабахе, которыми сейчас размахивает армянская пропаганда в надежде заглушить правду о кровавых деяниях армян в отношении азербайджанского населения Армении и прежде оккупированных территорий.

Следует напомнить и о притянутых за уши параллелях, которыми Ереван пытается ответить на справедливые требования Баку касательно армянской Конституции. Мы понимаем, как трудно Пашиняну решить этот вопрос. Он знает, что его нужно решать, о чем свидетельствуют его прежние заявления. Но он боится своего общества. Пока нацисты имеют конституционное право на агрессию против соседа, они не очень буйствуют. Когда же их этого права лишат, правительству придется туго. Поэтому оно хочет оттянуть этот "волнующий" момент, подбрасывая в дискурс якобы наличие претензий на территории Армении в Конституции Азербайджана. Так Пашинян рассчитывает заболтать Баку и склонить его к подписанию мира без внесения изменений в Конституцию. А там видно будет.

Тема нарушения Арменией режима прекращения огня не нова. Армянская сторона все тридцать лет оккупации постоянно держала бывшую линию соприкосновения под напряжением. Армяне стреляли по азербайджанским позициям и по прифронтовым населенным пунктам практически постоянно. Когда же возникали нежелательные инциденты, немедленно организовывалась шумная пропагандистская контратака. И в апреле 2016 года, и в сентябре 2020-го боевые действия начинались в ответ на армянские провокации. Но наши соседи не способны учиться ни на своих, ни на чужих ошибках. Они продолжают действовать по той же схеме, снова рассчитывая на покровителей, которые не допустят и не позволят.

Возобновление провокаций после определенного перерыва является меседжем реваншистских сил в адрес Азербайджана. Заинтересованные в сохранении напряженности внешние акторы создают условия для провокаций и покрывают провокаторов. Заинтересованность того же Евросоюза вполне определенна. Ведь в Ереване уже заговорили о возможности отзыва наблюдательной миссии ЕС после подписания мирного договора. Это значит, что опекуны будут всячески противодействовать подписанию мира, либо же будут продолжать торопить Баку, чтобы документ был подписан без гарантий.

Пользуясь безнаказанностью и отсутствием осуждения со стороны мира, Армения часто переходила все границы в провокативных действиях и всегда поднимала крик, получая жесткий ответ. Провокации осенью 2020 года закончились для нее разгромом "вековой мечты" о международно признанных азербайджанских территориях. Если и в этот раз провокаторы зайдут слишком далеко, им придется беспокоиться уже о международно признанных территориях самой Армении.

Понимает ли это Пашинян? Есть мнение, что армянский премьер не в курсе реальной ситуации и не знает, что творят размещенные на условной границе "добровольческие" банды "Еркрапа". Армянская армия это большой базар, где отсутствует единоначалие и воинская дисциплина. Как раз сегодня в соцсетях распространился ролик, на котором "ветеран" рассказывает, как армянские офицеры бежали с фронта, претворяясь ранеными и чуть ли не убитыми. А военнослужащие просто уходили с позиций, не желая погибать. Забавно, что верховный главнокомандующий такой армии обвиняет азербайджанские ВС в "недисциплинированности".

Да, ситуация в Армении подсказывает, что Пашинян действительно может не знать, что делается на границе, но это не снимает с него ответственности. Назвался премьером - будь добр за все отвечать.

Готов ли Никол Пашинян отвечать за последствия нынешней череды провокаций? Это главный вопрос, который он должен себе задать.