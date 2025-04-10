Наблюдатели или марионетки?

Автор: Мехти Ахмедзаде

8 апреля с 19:20 до 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гараиман и Йухары Шорджа Басаркечярского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.

С таким заявлением выступило утром 9 апреля Минобороны Азербайджана, оповещая об очередной провокации со стороны Армении. В этот же день, вечером, армяне вновь открыли огонь.

До этого военное ведомство нашей страны сообщило, что с вечера 6 апреля до 04:30 7 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении Горисского района, района Гаракильсе, Басаркечярского, Кешишкендского, Товузгалинского и Чямбярякского районов, с перерывами подвергали интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии. И в тот день были приняты ответные меры.

Другие провокации армянской армии были зафиксированы 1 и 2 апреля, а также с 16 по 21 марта.

После всего вышеперечисленного в Армении проболтались, заявив, что на армяно-азербайджанской границе "иногда фиксируются обстрелы, не направленные в сторону территории Республики Армения". Прекрасная была формулировка! Стрельба есть, но, видите ли, она "не направлена" в сторону Армении. Тогда куда же? В небо? В землю? Или, может, всё-таки в сторону азербайджанских позиций? Но если признать этот факт, придётся признать и систематические нарушения со стороны армянских военных, а это уже выходит за рамки привычного ереванского мифотворчества.

И, как вишенка на торте, сегодня появляется следующее заявление так называемых "наблюдателей" ЕС, "патрулирующих" армяно-азербайджанскую границу:

Начиная с марта, EUMA увеличила количество ночных патрулей вдоль армянской стороны армяно-азербайджанской границы для усиления ночной безопасности и снятия возможной напряженности. Наши наблюдатели остаются на связи круглосуточно, обеспечивая постоянное присутствие днем ​​и ночью.

Возможной напряженности? То ли эти недонаблюдатели просто дежурят для галочки, то ли считают, что стрельба по азербайджанским позициям - это не повод для тревоги, а так, местные звуки природы. Иначе как объяснить, что их "круглосуточное присутствие" не мешает армянским вооружённым силам устраивать очередной обстрел с регулярностью метронома?

Патрулируют они, видите ли. Ни тебе фиксации нарушений, ни хоть одного намека на то, откуда и по кому стреляют. Без конкретики, без фактов, без ответственности. Ничего не вижу, ничего не слышу, но заявляю что попало.

И именно в этой туманной зоне безответственности и продолжают происходить обстрелы. Потому это не наблюдатели. Это зрители и шпионы. Армения, понимая, что никто ничего не зафиксирует и не обнародует, пользуется этим как прикрытием. И действует нагло, расчётливо. Стреляет не просто так, а уверенно - зная, что "наблюдатели" будут смотреть в другую сторону, а потом отчитаются о "стабильной ситуации".

Все это идет вразрез с заверениями Еревана и европейцев о желании видеть мирным Южный Кавказ. Активизация военных провокаций на границе и антиазербайджанской риторики в евроструктурах начались именно после заявлений о завершении работы над текстом мирного договора. Все делается явно с целью затормозить процесс и помешать заключению мира. Армения нарушает режим прекращения огня - евронаблюдатели ничего не видят и не слышат. Это отработанная годами схема. Но Азербайджан ее сломает.