Армения проболталась о своих провокациях

Автор: Байрам Эльшадов

Недавно на границе с Азербайджаном Армения устроила провокации. С 16 по 21 марта армянские вооружённые силы ежедневно, систематически и с высокой интенсивностью обстреливали позиции азербайджанской армии по разным направлениям.

Естественно армянская сторона не взяла на себя ответственность за эти обстрелы. Однако сегодня минобороны Армении все же проговорилось. Сегодня ведоство прокомментировало данную информацию об обстрелах. Дословно они заявили, что на армяно-азербайджанской границе "иногда фиксируются обстрелы, не направленные в сторону территории Республики Армения". И тут же добавили, что в таких случаях они даже не считают нужным делать заявления о нарушении режима прекращения огня.

Прекрасная формулировка! Стрельба есть, но, видите ли, она "не направлена" в сторону Армении. Тогда куда же? В небо? В землю? Или, может, всё-таки в сторону азербайджанских позиций? Но если признать этот факт, придётся признать и систематические нарушения со стороны армянских военных, а это уже выходит за рамки привычного ереванского мифотворчества.

Этот комментарий Минобороны Армении - очередное подтверждение того, что когда армянская сторона стреляет, это для них не считается чем-то необычным. Но когда Азербайджан даёт достойный ответ, сразу поднимается истерия. Где же в этот момент наблюдатели из миссии ЕС? Ах да, у них, как всегда, "всё спокойно". Эти "объективные" наблюдатели уже давно показали, что их главная задача - игнорировать реальность, если она не вписывается в выгодную им картину.

Интересно, что сообщения Минобороны Азербайджана о регулярных обстрелах с армянской стороны армянские власти постоянно отвергали. Но теперь, своими же словами, они признают, что стрельба действительно ведётся. Просто, по их логике, она "не считается" нарушением перемирия.

Армения продолжает следовать своему привычному сценарию - провоцировать, лгать, а затем изображать из себя невинную жертву. Но реальность такова, что истина, как бы её ни пытались скрыть, всегда находит выход.

Это вполне можно интерпретировать как чистосердечное признание, пусть и завуалированное. По сути, Минобороны Армении подтверждает, что выстрелы действительно бывают, но, мол, "не нацелены на территорию Армении" - то есть они происходят в другую сторону, очевидно в сторону Азербайджана.

Подобная риторика со стороны Еревана лишь в очередной раз доказывает его пустозвонство. Армения годами ведёт провокационную политику, а затем пытается спрятаться за витиеватыми формулировками и манипуляциями. Попытки замаскировать реальность под удобные для себя объяснения не работают - правда уже слишком явна, и скрыть её не удастся, какими бы нелепыми оправданиями ни пытались прикрыться армянские власти.