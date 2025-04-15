Мирный договор и армянские провокации: есть ли связь?

Армения продолжает торговаться с Азербайджаном. Сосед продолжает делать вид, что проблемы между двумя странами начались только в сентябре 2020 года. Оккупировав территории Азербайджана, осуществив этнические чистки и геноцид, разрушив все, что нельзя было украсть, Армения после Второй карабахской войны микшировала, взяв на себя роль жертвы. Точнее, эта роль была предоставлена ей покровителями и прочими заинтересованными акторами, которые не хотели терять ее в качестве подручного инструмента.

То, что опекающие Армению страны не заинтересованы в подписании мира, стало ясно очень скоро после завершения войны. Новые покровители остановили начавшиеся позитивные процессы и вновь поставили регион перед лицом конфронтации. Всякий раз, как удается привести Ереван к пониманию необходимости принятия трезвых решений, начинаются события, тормозящие процесс. Именно это мы наблюдаем после объявления о завершении работы над текстом мирного договора. Армения перестала упрямиться по двум последним несогласованным пунктам, но двинуться дальше ей не позволили. Более того, под присмотром наблюдательной миссии ЕС возобновились армянские провокации на условной границе.

Прокомментировать ситуацию Day.Az попросил военного эксперта, бывшего командира корпуса, кавалера ордена "Азербайджанское знамя", полковника запаса Шаира Рамалданова.

"К сожалению, несмотря на то, что после войны проходит пять лет, нам приходится и сегодня говорить об армянских обстрелах. Возникает вопрос: какие цели преследует армянская сторона? Не Азербайджан, а именно Армения является причиной усилившейся в последние дни напряженности.

Азербайджан всегда выполнял и выполняет требования международного законодательства. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что наша страна не претендует на международно признанные территории Армении и нацелена на добрососедство. На форуме в Университете АДА Президент четко, ясно и обоснованно подошел к взаимоотношениям между Азербайджаном и Арменией и еще раз подчеркнул позицию Баку, направленную на подписание мирного договора", - сказал Рамалданов.

Между тем, отметил наш собеседник, правительство Армении во главе с Николом Пашиняном всячески затягивает процесс установления прочного мира. Сначала армянская сторона считала, сколько пунктов согласовано, затем перешла на проценты, потом стала фантазировать о сроках подписания документа - через месяц, до конца года, до СОР29, после СОР29. Наконец все пункты были согласованы, так как геополитическая ситуация заставила Армению прекратить упираться по двум последним пунктам. "Можно сказать, что это был большой шаг на пути к миру. Но тут, практически сразу после оглашения этой позитивной новости, начались армянские провокации на условной границе. Нетрудно увидеть, насколько эти два фактора взаимосвязаны", - считает эксперт.

Он подчеркнул, что одновременно Армения продолжает усиленно вооружаться. И это оружие, как сказал Президент Ильхам Алиев, нацелено на Азербайджан и на азербайджанский народ. Реваншизм в Армении растет параллельно росту военных закупок. И закупается вооружение летальное и наступательное, что также говорит о далеко не мирных намерениях Еревана, считает военный эксперт. Сводит на нет мнимое миролюбие Еревана и нежелание Армении вносить изменения в Конституцию и ликвидировать отсылку к Декларации о независимости РА, принятой в логике "миацума".

"Надо сказать, что довольно долго на границе было тихо. Началась делимитация, пошли другие позитивные процессы. Все шло хорошо, пока не завершилась работа над текстом мирного договора. Уверен, что если спросить рядового армянина, хочет ли он новой войны, он наверняка ответит отрицательно. Но руководство страны, по-видимому, имеет другие планы. Эти планы строит даже не сам Ереван, а его нынешние покровители. Эти покровители позволяют Армении все, даже нарушать их собственные санкции против России. Посмотрите, как Армения зарабатывает на войне в Украине за счет российского реэкспорта. И никаких мер в ее отношении европейцы не принимают. Это двойные стандарты. Те самые двойные стандарты, которые довели мир до порога Третьей мировой войны", - подчеркнул полковник запаса.

По словам военного эксперта, если политика Армении не изменится в сторону конструктивности, если общественность соседней страны не образумится, в регионе могут вспыхнуть новые проблемы. Азербайджан, как государство, обязанное обеспечить безопасность своего народа, не будет дожидаться, когда Армения вооружится до зубов и направит это вооружение против нашей страны. Результатом всех этих действий армянской стороны могут стать легитимные ответные меры Азербайджана.

"Если Армения не откажется от нарушения условий прекращения огня и проведет какую-то агрессивную вылазку в нашу сторону, не исключается, что Азербайджан будет вынужден в целях безопасности гражданского населения задуматься о буферной зоне - зоне безопасности для своих граждан. И мы имеем на это полное право. Наши страны по вине Армении все еще остаются в состоянии войны. В освобожденные районы возвращается население, в приграничье вовсю кипит жизнь. Если действия армянской стороны будут угрожать безопасности наших городов и сел, Азербайджан примет меры.

Кроме того, Баку не скрывает своей позиции относительно Зангезурского коридора. Цели и задачи, которые ставит перед собой Азербайджан, ясны и основаны на международном праве и на тех документах, под которыми он ставит подпись. Обстановка в нашем регионе по вине Армении взрывоопасная, позиция Еревана вынуждает Азербайджан тратить крупные средства не на социальные программы, а на вооружение. Азербайджан мог бы направить эти средства на экономические и социальные проекты, но вынужден увеличивать оборонный бюджет, потому что, имея такого соседа, нельзя расслабляться. Последние провокации на границе лишний раз нас в этом убеждают", - сказал Шаир Рамалданов.

Лейла Таривердиева