Азербайджан удерживает технологическое превосходство над Арменией

Автор: Лейла Таривердиева

Чем бы Армения не вооружалась, она не сможет противостоять Азербайджану. Для нас закупки Ереваном вооружений и акцент, делающийся на беспилотниках, имеют значение только лишь с той точки зрения, что Армения может попытаться использовать закупаемое оружие для осуществления масштабной провокации. Но ей следует помнить, что результат провокации будет для нее плачевным.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Мир переживает настоящий бум беспилотных аппаратов. И особенно это чувствуется в развитии в этом направлении военных технологий. 21-й век - это век цифровых технологий и роботизации. Дроны, конечно, занимают здесь особое место. Беспилотники используются под водой, над водой, в воздухе, знаем о дронах, использующихся для разминирования.

Сегодняшний мировой бум вокруг беспилотников связан, я бы связал, со Второй карабахской войной, завершившейся восстановлением территориальной целостности Азербайджана. В ходе 44-дневной войны активно использовались различные системы дронов, ударные БПЛА и дроны-камикадзе израильского производства, аппараты производства нашего ВПК. Особую роль сыграли турецкие беспилотники. После этой войны БПЛА Байрактар стали знамениты, разгром армянских оккупационных войск стал их звездным часом. Еще больший толчок развитию технологий БПЛА дала российско-украинская война.

В оборонной промышленности самого Азербайджана, учитывая значимую роль беспилотников, это направление стало одним из самых важных. Имеются совместные производства и с Израилем, и с Турцией, и с Пакистаном. В этом направлении Азербайджан быстро развивается. Азербайджанская сторона использует современные подходы к производству дронов.

Отечественный ВПК имеет определенные достижения в производстве беспилотников. Сегодня Азербайджанская армия оснащается, в том числе дронами и отечественного производства. На прошлогодней юбилейной выставке ADEX 2024 впервые были представлены надводные дроны "Калан" и "Суговушан", а также БПЛА "Зангезур". Последний, кстати, был создан командой студентов и преподавателей Бакинского инженерного университета.

В целом сегодня предприятиями ВПК Азербайджана производится более тысячи наименований продукции военного назначения. Большинство видов продукции выпускаются совместно с Турцией, Израилем и Пакистаном. Напомню, что Президент Ильхам Алиев считает развитие ВПК одним из приоритетных направлений, которому государство и впредь будет уделять исключительное внимание. Об этом он сказал в одном из своих выступлений.

Оборонная промышленность Азербайджана выходит на мировой рынок оружия и уже заняла там свое место. В Баку понимают, что ВПК - очень прибыльная отрасль. Наш Военно-промышленный комплекс уже имеет более 30 контрактов с зарубежными странами. Мы не только обеспечиваем внутренние потребности, но и продаем свою военную продукцию за рубеж.

Армения, видя развитие и значение беспилотных устройств, тоже старается инвестировать в эту сферу и производить БПЛА. Дроны армянская сторона использовала и до войны. Напомню сброс таким путем в годы оккупации убийственных "сюрпризов" в товузском направлении, жертвами которых стали гражданские лица, в том числе дети.

Армения неоднократно поднимала во время войны свои беспилотники. Не собственного производства, конечно же. Среди тех, кто их обеспечивает БПЛА, наш южный сосед Иран. Сегодня у Армении имеются также беспилотники, подаренные Францией. Ереван интересуется и индийскими беспилотниками, рассчитывая обойти Азербайджан. Но это напрасные усилия. Как сказал в интервью местным телеканалам Президент Ильхам Алиев, Армения не сможет конкурировать с нами в гонке вооружений.

Наша страна имеет несравнимо большее развитие в этой области. И, конечно, нужно подчеркнуть высококвалифицированные, интеллектуально развитые кадры, работающие на предприятиях нашего ВПК. В Азербайджанском техническом университете есть факультет, где специально готовятся кадры на уровне бакалавра непосредственно для оборонной промышленности Азербайджана. Профессионализм этих кадров находится в центре постоянного внимания. Наши специалисты часто для обмена опытом выезжают в другие страны, посещают передовые предприятия ВПК Турции, Израиля, Пакистана, Беларуси.

В начале прошлого года при Минобороны АР была создана Академия беспилотных летательных аппаратов. Там готовят операторов-летчиков беспилотных летательных аппаратов, а также операторов-техников по БПЛА. Занятия проводят специалисты, имеющие боевой опыт, накопленный во время 44-дневной войны. Подготовка кадров в сфере управления БПЛА не менее важна, чем само производство дронов.

В плане вооружений и, в частности БПЛА, у Азербайджана огромные преимущества перед Арменией. Наша армия готова в любой момент дать отпор на любую провокацию. Азербайджанская армия имела, имеет и будет поддерживать свои преимущества. Это необходимо, потому что, имея такого соседа, как Армения, надо держать армию в полной боеготовности. Наша армия является гарантом безопасности на Южном Кавказе.

Лейла Таривердиева