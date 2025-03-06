Армения готовится к «войне дронов»

Автор: Лейла Таривердиева

В ночь на среду, 5 марта, украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в станице Новоминская Краснодарского края, пролетев 230 километров, и устроили пожар. 3 марта Украина ударила дронами по расположенному в Уфе НПЗ. БПЛА нанесли большие разрушения и вызвали пожар. До цели они пролетели более 2300 километров. А 17 февраля украинские БПЛА вывели из строя крупнейшую нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума "Кропоткинская" в Краснодарском крае.

Эти новости очень вдохновляют наших соседей и их советчиков. Накануне французское издание Intelligence Online выступило со статьей "Армения внедряет инновации во всех направлениях, чтобы предвидеть следующую войну беспилотников". Автор статьи указывает, что радиоэлектронная борьба, беспилотники, программное обеспечение для обработки данных: преодоление слабостей Еревана в предыдущих конфликтах в Карабахе является приоритетом министра обороны Сурена Папикяна.

Хотя программу собственных беспилотников в Армении запустили еще в 2006 году, продвинуться в ней не удалось. Незаменимость беспилотных летательных аппаратов стала ясна во время апрельских боев 2016 года. Азербайджан тогда впервые в истории конфликтов и войн применил дроны-камикадзе против оккупационных подразделений ВС Армении. В Ереване зашевелились, но не особо активно, потому что не ждали полномасштабной войны и, более того, были уверены, что "апрельская война" произошла просто по недосмотру держав и больше такого не повторится. В 2019 году Ереван хвастливо рапортовал о создании собственного конкурентного рынка БПЛА.

Когда в ответ на очередную армянскую провокацию грянула Вторая карабахская война, Армения оказалась к ней технологически не готова. Можно сказать, что 44-дневная война стала первой войной с применением продуктов высоких технологий ВПК. У Баку имеются надежные партнеры в военно-технической сфере, обладающие самыми передовыми технологиями оружейного производства. У Армении таковых нет даже сегодня.

Только через несколько лет после катастрофического поражения, с декабря 2024 года Ереван, отойдя от шока, начал активно инвестировать в беспилотники. Вдохновение, как пишет Intelligence Online, он черпает из опыта украинского конфликта. На испытании - технологии от стартапов Inogate, Boo Vision и ADX Systems.

Министр обороны Армении Сурен Папикян объявил начало модернизации армии. Согласно источникам, в одном из закрытых докладов он указывал, что его ведомство стремится достичь непрерывного контроля воздушного пространства и разработать систему автоматического обнаружения и уничтожения БПЛА. Правда, ни технических, ни финансовых возможностей для этого у страны пока что нет.

Кстати, в ходе судебного процесса по делу Рубена Варданяна, стало известно, что ранее этот деятель вел переговоры о приобретении беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа, предназначенных для использования незаконными армянскими вооруженными формированиями на оккупированных территориях Азербайджана. Кроме того, российский предприниматель намеревался построить завод по производству дронов, а также приобрести и доставить оккупационным силам системы радиоэлектронной борьбы.

На вооружении Армении сегодня имеются собственные беспилотники: разведывательный X-55 и тактический "Крунк", не принесшие ей успеха в войне. Учитывая, что Армения считает себя "силиконовой долиной" Кавказа, там делают вид, что рассчитывают на собственные технологии. Однако парк БПЛА, судя по всему, будет формироваться за счет иностранных закупок.

С лета прошлого года три французских предприятия оборонной промышленности начали сотрудничество в сфере производства комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и запасных частей для различной военной техники, в том числе для бронетехники. Проект реализуется под непосредственным контролем Минобороны Франции, а заявленной целью является поддержка Украины. Позднее стало известно, что продукция будет поставляться и в Армению. Сообщается, что третья часть производимого французскими компаниями в Украине оборудования для дронов и техники так же выделяется Армении.

В 2023 году Армения подписала контракты с Индией на закупку ударных дронов Archer и с Францией - на тактические разведывательные дроны Aliaca.

К началу текущего года Минобороны Армении, согласно армянским СМИ, планировало закупить до 150 индийских дронов. Осуществилась ли сделка, не сообщается. Однако в начале февраля стало известно, что в Индии заморозили контракты на поставку 400 БПЛА из-за "обнаружения" в них комплектующих китайского производства.

Была также информация о заключении Ираном секретной сделки с Арменией на поставку вооружения на сумму 500 миллионов долларов, в том числе беспилотников "Шахед-136", "Шахед-129", "Шахед-197" и "Мохаджер-6". Утверждалось, что "сотни иранских беспилотников Армении обанкротят ПВО противника". Даже подсчитывалось, за какое время такой дрон может долететь до Баку.

Армянская и иранская стороны сразу выступили с опровержением этой информации. Однако хорошо известно, что дыма без огня не бывает. Возможно, сделка обсуждалась, но не состоялась. Если последнее, то отказался от нее, скорее всего, Тегеран, а не Ереван. Между тем, израильский новостной канал i24news в июле прошлого года написал, что в ходе нескольких недавних столкновений на азербайджано-армянской границе армянская сторона использовала "Шахеды" против азербайджанских позиций. "Не будет нелепым предположить, что Израиль, находящийся на переднем крае производства противоракетных и противобеспилотных технологий, имеет что-то в рукаве, чтобы помочь своему главному стратегическому партнеру", - написало издание, намекая на то, что, какими бы боевыми показателями не обладали иранские БПЛА, проданные Армении, Израиль найдет, чем помочь Азербайджану в противодействии им.

Как мы уже отметили, у Азербайджана есть надежные партнеры и друзья. Технологии ВПК Израиля были и остаются одними из самых передовых, если не самыми передовыми. Турецкий опыт в производстве БПЛА для нас так же незаменим. Благодаря успешному применению ставших знаменитыми "Байрактар"ов в период 44-дневной войны, братская страна превратилась в крупного экспортера этой боевой техники. Спрос на турецкие дроны все еще переживает бум. По состоянию на декабрь 2024 года, дроны "Байрактар-ТВ2" были закуплены тридцатью странами мира, в том числе членами Евросоюза, и еще четыре находились на стадии подготовки сделки. Больше всего дронов - 43 - закупила Нигерия.

Что и у кого покупает Азербайджан - это информация не для публичных обсуждений и не для чужих ушей. В одном можно не сомневаться - у Азербайджанской армии есть, чем ответить на "войну дронов", если Армения вздумает ее объявить.