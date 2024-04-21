В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как министр обороны Греции летал в Армению узнавать, как Азербайджан громил их "Байрактарами".

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас сообщил, что во время недавнего визита в Армению договорился о "передаче оборонных ноу-хау по борьбе с беспилотными летательными аппаратами".

Думаете, греки пообещали армянам какие-то передовые технологии? Не совсем: греческого министра особенно интересовало, как именно азербайджанская армия гоняла армян "Байрактарами".

В интервью газете "Параполитика" Дендиас сказал, что из-за развития технологий дронов в военных конфликтах произошли огромные изменения.

"Наша цель - создать средства, которые позволят нашим Вооруженным силам действовать защищенными от угрозы беспилотников. И во время недавнего визита в Армению я подтвердил в ходе переговоров с моим коллегой Суреном Папикяном и руководителями вооруженных сил страны, что беспилотники склоняют чашу весов в карабахском конфликте в пользу азербайджанцев. Неслучайно во время визита в Армению мы договорились о передаче оборонных ноу-хау против системы, которая существует и которую мы хотим знать в достаточной мере", - сказал Дендиас.

По его словам, Афины будут использовать полученные от армян данные для того, чтобы попытаться спроектировать систему борьбы с дронами - на это уже выделили деньги.

Дендиас добавил, что приоритет для Греции сейчас - создание системы ПВО "Купол", специально против боевых БПЛА.

Ну давайте, пробуйте. Системы боевых дронов, кстати, на месте не стоят: пока будут проектироваться ПВО, которые смогут противостоять нынешним поколениям БПЛА, будут разработаны и внедрены новые беспилотные системы, против которых эти ПВО будут бессильны. Замкнутый круг.

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