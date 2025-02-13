Варданяну предъявлено обвинение в планировании строительства завода по производству БПЛА

Как сообщалось, 13 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях.

Начальник отдела Управления Генпрокуратуры по защите государственного обвинения Насир Байрамов огласил обвинения, выдвинутые против Рубена Варданяна, сообщает Day.Az.

Было отмечено, что Варданян пришел к соглашению с уполномоченными лицами компании "AKVA", действующей на территории Российской Федерации, о создании совместного предприятия с целью налаживания массового производства управляемых зенитных ракет и комплексов, станций обнаружения целей, аккумуляторных и радиопередающих блоков, других устройств для использования на оккупированных суверенных территориях Азербайджана против гражданских и военных объектов.

Он также дал соответствующие поручения, проведя переговоры о приобретении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вертолетного типа, предназначенных для использования незаконными вооруженными формированиями на оккупированных территориях Азербайджана, и строительстве завода по их производству, а также о приобретении и доставке незаконным вооруженным формированиям систем радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Он также обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.