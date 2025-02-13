https://news.day.az/politics/1730081.html Продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна - ФОТО 13 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях. Новость обновляется
Продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна - ФОТО
13 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях.
Новость обновляется
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