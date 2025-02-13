Продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна

13 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях.

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