Пашинян знал обо всем

Автор: Лейла Таривердиева

Подсудимые бывшие деятели сепаратистского режима, действовавшего на территории Азербайджана в период армянской оккупации, продолжают "открывать Америку".

В понедельник подсудимый Левон Мнацаканян заявил, что на оккупированных территориях Азербайджана не было систем залпового огня "Искандер-М", "Точка У" и "Смерч". По словам "экс-министра обороны" сепаратистов, он не видел этого оружия на оккупированных территориях ни до, ни во время войны.

Напомним, что на минувшей неделе аналогичные показания дал и Бако Саакян.

"Этих вооружений не было на территории Карабаха. Я могу точно сказать, что в период, когда я был "президентом", эти вооружения не ввозились в Карабах", - заявил он. По его словам, если бы подобное вооружение появилось в Карабахе, он был бы об этом проинформирован "командующим". Бывший "президент" заверил, что удары по гражданским объектам Азербайджана с использованием этих видов вооружений с территории Карабаха не производились.

До Бако Саакяна с аналогичными заявлениями на суде выступил предпоследний "президент" Араик Арутюнян. Ему правда была особо необходима, потому что он во время войны записал "знаменитое" видео, на котором с ухмылкой заявлял, что это он отдал приказ бомбить Гянджу. Согласно показаниям Арутюняна, решение об ударах вглубь территории Азербайджана из ракетных и артиллерийских установок было принято 2 октября, в первую неделю войны. Он сам лишь исполнял указания, поступавшие из Еревана, которые транслировались через "командующего армии обороны" Левона Мнацаканяна.

"Я не знал, у кого какие полномочия, какое оружие должно быть и будет применено и т.д. Когда я спросил у Оника Гаспаряна (начальник Генштаба ВС Армении - ред.), обоснованы ли данные решения, он ответил мне, что, мол, да, нашими основными целями являются аэропорты Азербайджана, которые мы должны уничтожить. Говорилось о том, что необходимо создать такое впечатление, сделать так, что эти удары якобы наносятся из Карабаха", - сказал Арутюнян.

На заседании суда 17 марта Мнацаканян подтвердил то, что азербайджанской стороне было давно известно. В Баку знали, что Армения не является просто наблюдателем и болельщиком, а управляет незаконными вооруженными формированиями в Карабахе. И во время 44-дневной войны именно из Еревана приходили преступные приказы об атаках на мирные города Азербайджана.

Напомним об одном эпизоде 44-дневной войны.

14 октября около 01:00 было зафиксировано размещение ВС Армения нескольких оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) с баллистическими ракетами на стартовой позиции в приграничной зоне вблизи оккупированного Кяльбаджарского района. Ракетные комплексы, по имевшейся в распоряжении Минобороны АР информации, были нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру Гянджи, Мингячевира и других городов Азербайджана. Были приняты превентивные меры с целью пресечения ракетного удара и предотвращения повторения еще одного военного преступления, аналогичного тому, которое было совершено Арменией 11 октября в Гяндже. В результате как легитимная военная цель были нейтрализованы оперативно-тактические ракетные комплексы, приведенные в состояние готовности к нанесению огневых ударов. В тот же день, 14 октября около 08:36 было зафиксировано размещение армянскими вооруженными силами очередного оперативно-тактического ракетного комплекса с баллистическими ракетами вблизи приграничной зоны Кяльбаджарского района. Этот ОТРК так же был выведен из строя точным упреждающим ударом.

К сожалению, источник поставок Еревану ракетных комплексов не скудел, и в последующие дни смертельные удары по мирным городам с территории Армении продолжались.

Минобороны Армении, разумеется, все отрицало. Между тем, у азербайджанской стороны имелась точная информация о намерении Еревана расширить географию военных действий и вызвать панику среди населения в глубине тыла. Современные технологии позволяют отследить полет комара, а не то что баллистической ракеты. Азербайджанские ПВО в дни войны не раз гасили ракетные атаки из Армении. Так, была отбита ракетная атака на Мингячевирскую ГЭС. Так что у Азербайджана имеются доказательства о прямой вине Еревана в военных преступлениях во время Второй карабахской войны.

Теперь о том, кто отдавал приказы. Армения - очень "экзотичная" страна, где какие-то незаконные бандформирования охраняют границу вместо пограничников и где какой-нибудь полевой командир из бывших ополченцев может отдавать приказы о нарушении режима прекращения огня. Но когда речь идет о таких вооружениях, как "Искандер" или "Точка У", тут без высшего командования обойтись невозможно. Высшее военное командование любой армии во время боевых действий - это верховный главнокомандующий. Верховным главнокомандующим Армении является ее премьер-министр Никол Пашинян. Если решения о ракетных ударах по городам Азербайджана принимались без его участия, значит, в Армении дела совсем плохи. Но в этом есть сомнения. Не в том, что дела в Армении хуже некуда, а в том, что верховный главнокомандующий не участвовал в принятии преступных решений, а был выгнан за дверь. Может быть, что он отказывался давать "добро", на него давили и заставляли. Все может быть. Особенно в Армении.

Власти Армении были в курсе всех военных преступлений, совершенных на оккупированных территориях, и сами же координировали эти действия. Более того, как поведал суду Мнацаканян, расследование военных преступлений, совершенных карабахскими сепаратистами и гражданами Республики Армения, проходившими военную службу на оккупированных территориях, осуществляет Военная полиция Армении, а предварительное следствие - Военная прокуратура РА. Добавим, что так было и до 44-дневной войны. К сожалению, судят негодяев не за преступления против азербайджанского народа, но в данном случае важен тот факт, что рассмотрение дел карабахских сепаратистов в судах Армении говорит о причастности и связанности официального Еревана со всеми военными преступлениями и преступлениями против человечности, совершенными армянами на азербайджанской земле.

Вывод следующий: в гибели десятков невинных гянджинцев и бардинцев напрямую виновен официальный Ереван. Показания, звучащие в эти дни в Бакинском военном суде, вбивают дополнительные гвозди в крышку этого "гроба".