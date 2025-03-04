Показания на суде в Баку превратились в ночной кошмар для Армении

Автор: Лейла Таривердиева

В то время, как официальный Ереван старательно играет роль миротворца и невинной "жертвы агрессии", в Баку на судебном процессе по делу граждан Армении, обвиняемых в тяжких преступлениях, делаются интересные заявления.

В своих показаниях суду обвиняемые накануне озвучили любопытные факты, превращающие миротворчество Армении в ничто и подрезающие ангельские крылышки, нацепленные Николом Пашиняном.

Предпоследний "президент" сепаратистов Араик Арутюнян заявил, что во время Второй карабахской войны намеревался отправить письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, однако Пашинян не позволил. По словам Арутюняна, вечером 18 октября 2020 года он позвонил Николу Пашиняну и сказал, что готов написать письмо в Баку. Бако Саакян и Аркадий Гукасян тоже присоединятся, если нужно. Письмо преследовало цель остановить войну "любым способом по воле армянского населения". "Я сказал, что нужно остановить войну, ссылаясь на нас. Мы потом готовы были взять вину на себя, лишь бы сохранить человеческие жизни. Пашинян провел несколько встреч, встретился с оппозицией, практически со всеми. В конце дня 19 октября он перезвонил мне и сказал, что война продолжается", - рассказал Араик Арутюнян.

Так-так, интересно, не правда ли? А ведь Ереван клятвенно уверял, что узнавал новости о войне только по Интернету. Вспоминается, как члены карабахского клана, управлявшие Арменией, не краснея, рассказывали, что Первая карабахская война это исключительно дело рук карабахских ополченцев, а Ереван не имел к оккупации никакого отношения. Слышать такое из уст президентов Армении, в прошлом полевых командиров, лично участвовавших в военной агрессии, этнических чистках и геноциде, конечно, было смешно. Но легенда поддерживалась Арменией, армянством, опекунами армян, "христианским клубом" и международными организациями. Во всем были виноваты сепаратисты и им за все отвечать.

На этих же мотивах сегодня держатся надежды Еревана уйти от ответственности за оккупацию, открестившись от своего в ней участия. Да что там участия - Армения и являлась оккупантом. Хитрости с "волеизъявлением карабахского народа" не помогли

Судя по всему, судебный процесс в Баку приобретает опасный для Еревана оборот. Это заметно по той нервозности, с которой новости из зала суда встречаются официальными кругами соседней страны. И есть, от чего заерзать. Араик Арутюнян ведь выдал Пашиняна с головой. Выяснилось, что приказы во время Второй карабахской войны шли из Еревана, и сепаратисты делали все в соответствии с указаниями ереванских "стратегов". Это, конечно, не превращает руководство сепаратистского режима в божьих одуванчиков, однако сводит на нет попытки властей Армении казаться ангелочками.

Подчинялась напрямую Еревану и так называемая "армия обороны". Согласно показаниям Арутюняна, "командующий" этого незаконного вооруженного формирования подчинялся начальнику Генштаба ВС Республики Армения. У "президента", со слов Арутюняна, не было полномочий назначать "военное командование". "Армия обороны" вообще многие десятилетия не функционировала как отдельная армия, сказал подсудимый, впрочем, никого особо не удивив. В Азербайджане всегда знали и всегда говорили о том, что оккупация территорий страны была осуществлена регулярной армией соседней страны, а не какими-то ополченцами с охотничьими ружьями и карабахскими старушками с вилами. Оккупация была делом рук Армении, поддерживалась все годы вооруженными силами этой страны.

Бывший лидер сепаратистов раскрыл много интересных подробностей. Так, он рассказал, что в июне 2020 года в Ереване состоялось совместное заседание Совета безопасности Армении. Обсуждения показали, что Армения совершенно не готова к войне. Для ведения войны у нее нет никаких ресурсов, в то время, как "потенциал Азербайджана во всех сферах в разы превосходил армянский".

Все наверняка помнят видео времен 44-дневной войны. Ухмыляющийся Араик Арутюнян грозит Азербайджану и признается в том, что лично отдавал приказы бомбить мирные города Азербайджана. Делая такие заявления, он вряд ли предполагал, что когда-нибудь придется за это отвечать, сидеть на скамье подсудимых и уже без довольной ухмылки рассказывать, как было дело.

Согласно показаниям, решение об ударах вглубь территории Азербайджана из ракетных или артиллерийских установок было принято 2 октября. То есть практически в первую неделю войны. Судя по всему, уже с первых дней боевых действий армянская сторона поняла, что дело труба.

Из слов Арутюняна выходит, что он был просто свадебным генералом, а политическая военная вертикаль начиналась с главы "армии обороны", который, в свою очередь, был подчинен Генштабу ВС Армении.

"Из недавних показаний Левона Мнацаканяна я понял, что следствие знает о том, какими полномочиями он обладал и что мог сделать. Я не знал, у кого какие полномочия, какое оружие должно быть и будет применено и т.д. Когда я спросил у Оника Гаспаряна (начальник Генштаба ВС Армении - ред.), обоснованы ли данные решения, он ответил мне, что, мол, да, нашими основными целями являются аэропорты Азербайджана, которые мы должны уничтожить. Говорилось о том, что необходимо создать такое впечатление, сделать так, что эти удары якобы наносятся из Карабаха", - сказал Арутюнян.

Надо сказать, что и тут Араик не открыл Америки. Азербайджанской стороне было известно, с какой стороны наносятся удары по мирным городам страны. Эти огневые точки на территории Армении уничтожались ответным огнем. Но и подразделения ВС Армении, участвующие в боевых действиях на территории Карабаха, и незаконные вооруженные формирования сепаратистов, и руководство так называемой "нкр", все были причастны к этим преступлениям против человечности. Так что Ереван и Ханкенди были настоящей преступной бандой, по предварительному сговору совершившей множество злодеяний. А Ереван не просто причастен к совершенным преступлениям, он и является главным преступником. И именно на нем лежит основная ответственность за все, что случилось в этом регионе за последние 37 лет.

Тут самое время задать знаменитый вопрос: "не олду, Пашинян?" Вряд ли премьер-министр Армении сможет спокойно спать после всего услышанного. Показания подсудимых становятся все более и более неудобными для него, и все, что может сделать его команда, это объявить их "фиктивным", "выбитыми под давлением и ничтожными с точки зрения международного права". С такой оценкой выступил на брифинге в понедельник спикер Ален Симонян.

Единственное, в чем прав Симонян, так это в том, что Азербайджан начал процесс "не для того, чтобы прервать его на половине". Разумеется, не для этого. Азербайджан намерен довести дело до конца.