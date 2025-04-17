В Баку проходит азербайджано-словенский бизнес-форум

В Баку стартовал Азербайджано-словенский бизнес-форум.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в форуме принимают участие заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) Турал Гаджылы, секретарь Cектора поощрения интернационализации Словении Таня Дробнич и др.

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