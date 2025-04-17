https://news.day.az/economy/1745577.html В Баку проходит азербайджано-словенский бизнес-форум В Баку стартовал Азербайджано-словенский бизнес-форум. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в форуме принимают участие заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) Турал Гаджылы, секретарь Cектора поощрения интернационализации Словении Таня Дробнич и др.
В Баку проходит азербайджано-словенский бизнес-форум
В Баку стартовал Азербайджано-словенский бизнес-форум.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в форуме принимают участие заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) Турал Гаджылы, секретарь Cектора поощрения интернационализации Словении Таня Дробнич и др.
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