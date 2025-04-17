В США может вырасти инфляция

Политика администрации США по ужесточению пошлин, вероятно, приведет к ускорению темпа роста инфляции в США и негативно скажется на экономическом росте.

Как сообщает Day.Az, об этом предупредил председатель Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка страны) Джером Пауэлл, выступая в Экономическом клубе Чикаго.

"Тарифы с высокой вероятностью вызовут, по крайней мере, временный рост инфляции", - отметил он.

Пауэлл допустил, что ФРС может столкнуться с затруднениями, если инфляция будет расти одновременно с замедлением экономического роста. Кроме того, предупредил он, инфляционный рост может затянуться. Продолжительность роста инфляции, обусловленной тарифами, зависит от множества факторов, включая время, необходимое для того, чтобы тарифы "полностью отразились на ценах", сказал Пауэлл.